صندوق إل سي بي يستحوذ على حصة أقلية في دي إس كيو جروب

رنا ممدوح _ استحوذ صندوق إل سي بي فند 2 ( إل سي بي)، على حصة أقلية كبيرة في دي سكويرز ولاكي – دي إس كيو جروب- ، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم حلول الولاء والمكآفات الشاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

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وبحسب بيان صادر عنه، فقد قام مكتب التميمي للمحاماة بدور المستشار القانوني لصندوق إل سي بي في الصفقة، وكان يوسف وشركاه المستشار القانوني للشركة.

ويتكون استثمار إل سي بي بشكل أساسي من زيادة كبيرة في رأس المال لدعم توسيع نطاق مجالات الأعمال التجارية وكذلك توسيع النطاق الجغرافي للشركة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تضمنت الصفقة الاستحواذ على حصة الأقلية المملوكة لصندوق إزدهار للاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق الجيبرا فينتشيرز أحد أكبر صناديق الاستثمار المبكر في مصر وأحد المساهمين القدامي في دي إس كيو جروب بزيادة استثماره في المجموعة من خلال المشاركة في هذه الصفقة.

وتتطلع إل سي بي للشراكة مع مؤسسي المجموعة ومساهميها ودعم خطط توسع دي إس كيو جروب، في عالم يواجه فيه المستهلكون أعباء مالية متزايدة بإستمرار، وفقاً للبيان.

وقال مروان قناوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز:” ستساعد شراكة واستثمار ال سي بي، دي سكويرز على تسريع خطط زيادة عملائها وتجارها في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والحفاظ على مكانتها باعتبارها رائدة في مجال حلول الولاء والمكافآت في المنطقة”.

ومن جانبه أوضح ممتاز موسى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي:” بعد أن أصبحت منصة العروض الرائدة، تعمل لاكي على رقمنة المعاملات التجارية لمستخدميها”.

وتابع:” نحن نستخدم هذه البيانات لتوفير تجربة شراء أكثر ملاءمة بالإضافة إلى زيادة معاملات التوفير ومرونة في الدفع إلى أقصى حد”.

وقال:” يساعدنا هذا المستوى من فهم سلوك المستخدم في الوقت الحالي على تقديم منتجات مالية لا يمكن لمعظم مستخدمينا الوصول إليها بخلاف ذلك”.

وأضاف أيمن عيسوي الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات:” لا تزال لاكي ناجحة للغاية في جذب مستخدمين جدد بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستخدمين الحالية”.

وتابع :” مصر هي سوقنا الأول ولدينا خطط لتوسيع نطاق خدماتنا عبر الأسواق المناسبة في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأوضح :”نعتقد أن هذه الشركة الاستراتيجية مع ال سي بي سوف تضع دي سكويرز ولاكي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهما المستقبلية”

الجدير بالذكر أن دي سكويرز قد تأسست عام 2011، وهي تقدم لعملائها عروض خدمات شاملة، تتضمن الإعداد والإدارة التشغيلية لجميع الجوانب الفنية والتجارية لبرنامج الولاء الخاص بهم.

وتعمل دي سكويرز من خلال مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال بما في ذلك البنوك، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، والنفط والغاز.

وبحسب البيان، فإنها تعتز بإنشاء شبكة تجارية لا مثيل لها تمتد إلى أكثر من 900 علامة تجارية وأكثر من 11 ألف منفذ في مختلف القطاعات في جميع أنحاء مصر والأردن ورومانيا وكينيا وتنزانيا والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2019 أطلقت المجموعة ” لاكي” منصة متنقلة توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى الخصومات والعروض والخدمات المالية المناسبة.

واليوم تعتز ” لاكي” بوجود أكثر من 5 ملايين عملية تحميل وشبكة تغطي آلاف التجار، وتشمل الشبكة المطاعم والترفيه والأزياء والإلكترونيات والصحة والضيافة والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها.

وأشارت أن برامج الولاء والعروض والخصومات والخدمات المالية المبتكرة جزءا أساسياً لشريحة أوسع من الجمهور.

ويتمتع دي إس كيو جروب بوضع جيد للغاية لخدمة الحاجة المتزايدة لتحقيق وفورات ذات قيمة والتبني القوى للحلول الرقمية المبتكرة.

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