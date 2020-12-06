مال وأعمال

إيجيتك للكابلات توقع عقد لصالح المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي

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رنا ممدوح _ وقعت شركة إيجيتك للكابلات إحدى شركات السويدي إليكتريك – المملوكة بنسبة 99.9٪- عقد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بنظام المفتاح.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 193 مليون جنيه، موضحه أن المشروع يشمل تنفيذ الحزمة الثانية لمركز التحكم الإقليمي.

وتشمل الحزمة الثانية من المشروع شبكة الألياف الضوئية التي تربط محطات المحولات الكهربائية بمنطقة الدلتا بمركز التحكم الإقليمي بطلخا.

ويهدف المشروع إلى مواجهه التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية.

وأعلنت أنه سيتم تسليم المشروع في خلال 18 شهرا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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