البورصة تقلص مكاسبها الصباحية إلى 0.02% بمنتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11016 نقطة، محققاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.02%.

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جاء ذلك بدعم من القوى البيعية للمستثمرين المصريين، وسجل سهم البنك التجاري الدولي – CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضاً بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 62.42 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 , EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.34%، و 1.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 874.819 مليون جنيه، على 171 شركة من خلال 26.698 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 47، في حين لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 43.843 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 50.335 مليون جنيه، مقابل 6.491 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.940 مليون جنيه، منها 18.031 مليون جنيه للمؤسسات، و11.909 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.903 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 15.675 مليون جنيه، مقابل 1.771 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.91%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 8.37%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.30%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.73%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.78%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

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