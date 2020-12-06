كيف تعامل المصدرون مع مبادرة السداد الفوري؟

بكر بهجت وفهد حسين _ دخلت مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين التي أطلقتها الحكومة، شهرها الثاني الذي من المقرر أن يتم خلاله غلق الملف بصورة نهائية وفق تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهو ما دفع الشركات إلى الإسراع في تقديم الطلبات للوزارة للحصول على مستحقاتها بصورة عاجلة.

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وأكد المصدرون أن هناك إقبالًا متزايدًا من قبل الشركات خلال الأسابيع الماضية على الرغم من وجود بعض التحفظات على النسبة المقرر خصمها في مقابل السداد الفوري، مشيرين إلى أن المبادرة خطوة كبيرة نحو مزيد من الدعم الحكومي للشركات في مواجهة التحديات الأخيرة، وفي السطور القادمة نستعرض بعضًا من آراء المصدرين بعد مرور شهر على إطلاق المبادرة.

ومؤخرًا قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة، يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية وحتى نهاية ديسمبر.

وأوضح الوزير أنه قبل إطلاق المبادرة تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

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ولفت معيط إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توفير سيولة نقدية تُمَكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

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