مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في غالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير عن مستويات الخميس الماضي.

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واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وأيضًا ظل الدولار الأمريكي ثابتًا في كل من: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كما ثبت الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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