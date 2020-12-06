سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في غالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير عن مستويات الخميس الماضي.

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واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وأيضًا ظل الدولار الأمريكي ثابتًا في كل من: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كما ثبت الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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