سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، في غالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير عن مستويات الخميس الماضي.
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واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
وأيضًا ظل الدولار الأمريكي ثابتًا في كل من: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
كما ثبت الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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