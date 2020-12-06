إم جي تخطط للتوسع في العاصمة الإدارية والشيخ زايد والتجمع الخامس

أعلنت MG Development عن بدء تنفيذ خطتها التوسعية، بإقامة مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، والتجمع الخامس، سواء بصورة منفردة، أو الدخول في شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين.

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وقالت الشركة في بيان، إن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وشرعت في تنفيذها من أكتوبر 2020 وخلال الثلاث سنوات المقبله؛ والتي تتلخص في طرح مشروعات جديدة في وجهات وقطاعات مختلفة وضخ المزيد من الاستثمارات تحقيقا لمنهجها في التوسع افقيا ورأسيا.

وقال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن إم جي تستكمل تنفيذ الخطة التوسعية التي تم وضعها منذ عام 2015 وتوقفت في نوفمبر 2016 بسبب تبعات تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه بعد تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع بلو بلو السخنة وتسليم كمبوند لافيدا قررت الشركة استئناف خطه التوسع.

وأضاف أن الشركة ستقوم بالتوسع فى مناطق عمرانية جديد لم يسبق لها العمل بها كالعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد.

وأكد مطاوع، أن المناطق الجديدة التى تستهدفها الشركة تتميز بمستقبل واعد نظرا لتنوع المشروعات بها ما بين سكنى وإداري وتجاري وسياحي مما سيساعد فى زيادة العائد على استثمارات الأفراد والشركات على حد سواء فى تلك المناطق، فى ظل حداثتها وجودة بنيتها التحتية وشبكة الطرق الحديثة التى تربطها بجميع محافظات مصر مما يجعلها الإختيار الأفضل للكثيرين.

وتابع مطاوع، أن العاصمة الإدارية تمثل عامل جذب قوى للمطوريين العقاريين والأفراد على حد سواء حيث أنه تم التخطيط لها بمعايير عالمية متمثل فى تخطيط عمرانى متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى من حيث الخدمات الصحية، والتعليمية، والنقل، والترفيه، والفنون، والثقافة، والتسوق وغيرها من الأمور التى تجعلها تتناسب مع توجهات الشركة وإستراتيجيتها.

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