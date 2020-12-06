الرقابة المالية: 30 ديسمبر آخر موعد لضم عنصر نسائي لمجالس إدارات الشركات

رنا ممدوح _ أكدت هيئة الرقابة المالية، على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصرا نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها ، سرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في موعد أقصاه 30 ديسمبر الجاري.

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وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا يأتي إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق الأدوات المالية غير المصرفية.

وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إدارتها عنصر نسائيا على الأقل.

كما يأتي ذلك إعمالا لأحكام قراري مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقمي 123 و124 بتاريخ 16 سبتمبر الصادرين في هذا الشأن.

وذلك تفاديا لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.

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