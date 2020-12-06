كفر الزيات للمبيدات توافق على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 90 مليون جنيه من بنك البركة لمدة عام

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك البركة لمدة عام يبدأ في 18 نوفمبر 2020حتى 17 نوفمبر القادم.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة تبلغ 90 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على شراء مصنع بمدينة النوبارية الجديدة بالقطعة رقم 85 بالمنطقة الصناعية الأولى مساحتة حوالي 2700 م2.

وفوضت المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والتوقيع عليها وله الحق في تعيين وكلاء أو مفوضين مجتمعين أو منفردين في إنهاء هذه الإجراءات.

واعتمد مجلس الإدارة الخطة المستقبلية والمؤشرات المستهدفة للعام المالي 2021، والتي حددت إيرادات مستهدفة بمبلغ 614.353 مليون جنيه مقابل 636.051 مليون جنيه بعام 2020.

كما تستهدف كفر الزيات للمبيدات صافي ربح بمبلغ 59.215 مليون جنيه، مقابل 51.971 مليون جنيه بعام 2020.

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