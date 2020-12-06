أحمد أبو حسين: البورصة تستهدف قمة جديدة في حال كسر مستوى 11100 نقطة

رنا ممدوح _ توقع أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي على المدى القصير كسر مستوى 11100 نقطة.

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وقال أبو حسين، إن أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 ما زال أمامها فرص للصعود لم تقتنصها، مؤكدًا أن الحفاظ على معدلات السيولة الحالية في السوق هو ما يضمن تحقيق مكاسب جديدة قبل نهاية 2020.

ورجح في حال كسر هذا المستوى بجلسات الأسبوع الجاري، أن يختبر المؤشر الثلاثيني التداول عند 11500 نقطة، وهو مستهدفه الأكبر منذ نهاية مارس الماضي.

وأرجع العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، انخفاض نشاط EGX30 عن نظائره، إلى غياب القوى الشرائية للمؤسسات منذ بداية جائحة كورونا نظرًا للإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها الدول والتي سببت تخارجًا جزئيًّا للاستثمارات الأجنبية.

كما أن غياب الأخبار الجوهرية عن ساحة الأسهم القيادية، سبب انخفاضًا في نشاط المؤشر نوعًا ما.

وعلى الرغم من قوة الأزمة التي شهدتها سوق المال المصرية خلال العام، إلا أن هناك عددًا من المكاسب التي حصدتها أيضًا، وحددها أبو حسين في زيادة شريحة الأفراد المتعاملين بالبورصة والتي دفعت مؤشر EGX70 لتغطية الخسائر التي تكبدها في مارس الماضي.

ورأى أن الأسهم المكونة للمؤشر السبعيني استطاعت مواكبة تداعيات الأزمة، وانعكس ذلك في ضخ أغلب سيولة المستثمرين، نظرًا لجاذبية الفئات السعرية للشركات التي وصلت إليها.

عودة الأجانب للقيادة قريبًا والاستثمارات المحلية طوق النجاة في عام الأزمة

وتابع أبو حسين: “من ضمن مكاسب عام الأزمة هو تحسن أحجام التداولات اليومية، والتي أصبح متوسطها يتخطى المليار جنيه، وهو ما يدل على دخول سيولة جديدة غير معتادة إلى البورصة المصرية”.

وفي ذات السياق، حدد بعض القطاعات المرشح لها تحقيق مزيد من المكاسب بنهاية 2020 وقيادة السوق في عامه الجديد، ومنها البنوك والعقارات.

وحول استراتيجية المستثمرين، فقال أبو حسين، إنه بالرغم من اعتمادنا في أغلب جلسات عام 2020 على الاستثمارات المحلية لقيادة البورصة لتحقيق معدلات نمو جديدة، إلا أنه من المتوقع عودة الأجانب من جديد إلى القيادة في الربع الأول من 2021.

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