وزير المالية: صرف 28 مليار جنيه مساندة تصديرية للشركات خلال العام الجاري

بكر بهجت _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه بنهاية العام الجاري ستصل قيمة المبالغ المصروفة لدعم ومساندة المصدرين إلى نحو 28 مليار جنيه موزعة على ما تم صرفه منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، وما تم تخصيصه في مبادرة السداد الفوري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإعلان آخر مؤشرات مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، أنه تم البدء في الصرف لنحو 50 شركة من يوم 1 ديسمبر.

وتابع وزير المالية، أن القيمة الإجمالية للمبادرة ستصل إلى 20 مليار جنيه بعد خصم النسبة المقابلة السداد الفوري والبالغة 15%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج