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بكر بهجت _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه بنهاية العام الجاري ستصل قيمة المبالغ المصروفة لدعم ومساندة المصدرين إلى نحو 28 مليار جنيه موزعة على ما تم صرفه منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، وما تم تخصيصه في مبادرة السداد الفوري.
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وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإعلان آخر مؤشرات مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، أنه تم البدء في الصرف لنحو 50 شركة من يوم 1 ديسمبر.
وتابع وزير المالية، أن القيمة الإجمالية للمبادرة ستصل إلى 20 مليار جنيه بعد خصم النسبة المقابلة السداد الفوري والبالغة 15%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: صرف 28 مليار جنيه مساندة تصديرية للشركات خلال العام الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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