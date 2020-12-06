وزير المالية: البنوك صرفت 1.1 مليار لنحو 50 شركة ضمن مبادرة السداد الفوري

بكر بهجت _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة التي حصلت عليها الدفعة الأولى من شركات مبادرة السداد الفوري والتي تضم 50 شركة، تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، صرفتها البنوك الأربعة المشاركة في المبادرة.

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وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإعلان آخر مؤشرات مبادرة السداد الفوري، أنه من المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة تضم 500 شركة منتصف ديسمبر، ودفعة أخيرة بنهاية الشهر الجاري.

وتابع وزير المالية، أن صندوق تنمية الصادرات يتولى بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، بالتعاون مع القطاع المصرفي للإسراع في إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

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