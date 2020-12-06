- 1/3
- 2/3
- 3/3
بكر بهجت _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة التي حصلت عليها الدفعة الأولى من شركات مبادرة السداد الفوري والتي تضم 50 شركة، تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، صرفتها البنوك الأربعة المشاركة في المبادرة.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإعلان آخر مؤشرات مبادرة السداد الفوري، أنه من المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة تضم 500 شركة منتصف ديسمبر، ودفعة أخيرة بنهاية الشهر الجاري.
وتابع وزير المالية، أن صندوق تنمية الصادرات يتولى بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، بالتعاون مع القطاع المصرفي للإسراع في إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: البنوك صرفت 1.1 مليار لنحو 50 شركة ضمن مبادرة السداد الفوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.