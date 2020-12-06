مال وأعمال

تحسن السيولة وزيادة المتعاملين النشطين أبرز حصاد البورصة المصرية من أزمة كورونا

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رنا ممدوح _ بدأ العد التنازلى لانتهاء عام من أصعب الأعوام التي مرت بها أسواق المال حول العالم، فأزمة كورونا المفاجئة أربكت حسابات جميع المستثمرين ودفعتهم لإعادة هيكلة جميع الخطط لتواكب التداعيات التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد.

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ولكن عادة ما تترك الأزمات بعضًا من المكاسب التي تمثل خطوطًا تعريفية للمسار المتوقع، وحددها رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، في تحسن معدلات السيولة التي كانت تمثل أكبر تحدٍّ للبورصة مقارنة بالسنوات الماضية.

وكانت زيادة شريحة الأفراد النشطين بالبورصة المصرية من ضمن المكاسب التي أشار إليها المشاركون، وانعكس ذلك على زيادة نسبة الأفراد من التداول اليومي، والتي أصبحت تتخطي 70% يوميًّا.

وبالنسبة لتوقعات المشاركين تجاه المسار المرتقب لمؤشرات البورصة حتى نهاية العام الجاري، اتجهت الأغلبية أن EGX30 سيواصل حركته بصورة عرضية كما كان الحال في الربع الرابع من العام بين مستويات 10850 نقطة – 11100 نقطة، في حين توقع آخر أن يشهد المؤشر كسرًا لمستهدفه الرئيسي عند 11500 نقطة.

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ورجح المشاركون أن تعتمد البورصة على الاستثمارات المحلية على المدى القريب، وتوقع أحدهم عودة قريبة للأجانب في الربع الأول من عام 2021.
الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق تعاملات الأسبوع الماضي متداولًا عند مستوى 11015 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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