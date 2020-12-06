وزيرة التجارة: أول يومين في ديسمبر شهدا إقبالا كبيرا على مبادرة السداد الفوري

بكر بهجت _ كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن استقبال الطلبات من الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، يتزايد يوما بعد الآخر، حيث استمر استقبال الطلبات خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري.

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وأضافت خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإعلان آخر مؤشرات المبادرة، أن ما تم اعتماده من طلبات وصل إلى نحو 1580 شركة وارتفع الرقم لأكثر من ذلك خلال الأيام الماضية.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عدد اليوم أن عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى وزارة المالية ضمن مبادرة السداد الفوري للمستحقات إلى نحو 1800 شركة، حتى نهاية الأسبوع الماضي، تم اعتماد جزء كبير منها، وسيتم اعتماد الطلبات الأخرى بعد الموافقة عليها خلال الأسبوع الجاري.

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