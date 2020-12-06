ميرفت سلطان: بنك تنمية الصادرات صرف 580 مليون جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري

بكر بهجت _ كشفت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن حصة البنك من مبادرة السداد الفوري الخاصة بالشركات المصدرة عن مستحقاتهم المتأخرة تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.

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وأضافت خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لاستعراض آخر مستجدات المبادرة، أن البنك صرف نحو 580 مليون جنيه لعدد 20 شركة.

وقبل قليل أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة التي حصلت عليها الدفعة الأولى من شركات مبادرة السداد الفوري والتي تضم 50 شركة، تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، صرفتها البنوك الأربعة المشاركة في المبادرة.

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