عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع بشكل طفيف في نوفمبر

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بشكل طفيف للغاية، بحوالي مليوني دولار، ليصل إلى نحو 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقابل 39.220 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر.

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وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

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