مال وأعمال

فايزر تطلب اعتماد استخدام لقاحها ضد كورونا في الهند

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وكالات _ قدمت شركة فايزر للأدوية طلبا للهيئة الهندية للرقابة على الأدوية من أجل اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها ضد فيروس كورونا، بعد أن حصلت الشركة الأم على موافقة على استخدام اللقاح من بريطانيا والبحرين، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

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وطلبت الشركة إذنا لاستيراد اللقاح لبيعه وتوزيعه في الهند، بدون الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية على السكان المحليين، طبقا للبنود الخاصة، بموجب قواعد الأدوية والتجارب السريرية الجديدة لعام 2019، طبقا لما ذكرته وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء، نقلا عن مسؤول لم يتم الكشف عن هويته.

يذكر أن شركة “فايزر” هي أول شركة أدوية تسعى لاعتماد استخدام لقاحها في الهند وقدمت الطلب في الرابع من ديسمبر الجاري، حسب التقرير.

وكانت شركة “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية للأدوية قد أعلنتا الأربعاء الماضي أن الهيئة البريطانية للرقابة على الأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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