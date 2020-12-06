البورصة تتماسك أعلى 11000 نقطة بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09٪، وأغلق عند مستوى 11024 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.02٪ وأغلق عند مستوى 62.65 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.47٪ و 1.22٪ على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.613.815 مليار جنيه على 184 شركة من خلال 50.014 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل تراجع 66 في حين لم تتغير أسعار 35.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء ، محققين صافي بمبلغ 21.235 مليون جنيه، منها 16.256 مليون جنيه للمؤسسات، و 4.978 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 10.882 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 12.547 مليون جنيه، مقابل 1.664 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 32.117 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 62.360 مليون جنيه، مقابل 30.242 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم إميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.43٪، يليه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.91٪، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 8.54٪.

في حين تصدر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.85٪، يليه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.30٪، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.79٪.

ورأى محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة مازال يتخذ اتجاه عرضي أسفل مستوى المقاومة 11.125 نقطة والذي أصبح اكثر اهميه من ذي قبل.

وتوقع إسماعيل في حال اختراقه لأعلى سوف يتغير الاتجاه الي صاعد قصير الاجل وسوف يمهد لمزيد من الارتفاع على المدى المتوسط،.

ولفت إلى أن مؤشرات السوق الأخرى قد اخترقت مقاومات خاصة بها.

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‏ورجح استنادا على تدفق للسيوله في الكثير من الأسهم وخاصة الاسهم الرئيسية ان نكسر هذا التحرك العرضي قريبا، وسنظل ننحاز الي الجانب الإيجابي طالما نتداول أعلى الدعم الهام 10.850 نقطة.

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