سعر الدولار يستقر حول 15.71 جنيه للبيع في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي، ليبلغ نحو 15.6172 جنيه للشراء و15.7172 جنيه للبيع.
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وأعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر، بشكل طفيف للغاية، بنحو مليوني دولار، ليسجل 39.222 مليار دولار.
وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم بالبنوك، استقرت الورقة الخضراء في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
كما ثبت الدولار أيضًا في بنوك: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، عند منطقة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
وحافظ الدولار على استقراره في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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