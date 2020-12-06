سعر الدولار يستقر حول 15.71 جنيه للبيع في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي، ليبلغ نحو 15.6172 جنيه للشراء و15.7172 جنيه للبيع.

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وأعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر، بشكل طفيف للغاية، بنحو مليوني دولار، ليسجل 39.222 مليار دولار.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم بالبنوك، استقرت الورقة الخضراء في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما ثبت الدولار أيضًا في بنوك: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، عند منطقة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على استقراره في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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