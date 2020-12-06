محمد مهران رئيسا لتنفيذي الممتلكات باتحاد التأمين وأحمد مرسي نائبا

دوت الخليج – اختار المجلس التنفيذي للمتلكات في الاتحاد المصري لشركات التأمين، محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين رئيسا للمجلس خلفا لـ”مؤمن مختار” الرئيس السابق لشركة مصر للتأمين – إحدى شركات مصر القابضة للتأمين. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفاد الاتحاد، في بيان اليوم، بإجراء الانتخابات اليوم الأحد، بين كل من عمر جودة – العضو المنتدب لشركة مصر لتأمين الممتلكات، ومحمد مهران، ليحصل الأخير على 15 صوتا من الأعضاء، مقابل 8 أصوات لعمر جودة. وأضاف الاتحاد أن المجلس التنفيذي للمتلكات اختار أيضا أحمد مرسي – العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات نائبا للرئيس بالتزكية. جدير بالذكر أن مدة المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد التأمين تنقضي في شهر فبراير 2021. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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