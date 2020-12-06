الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس

دوت الخليج – وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة باريس في زيارته الرسمية إلى فرنسا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قد صرح بأن الزيارة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وستشمل الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن من المقرر أن تتضمن الزيارة أيضًا لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي؛ وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

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