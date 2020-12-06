موسكو تهدف لتحصين 7 ملايين فرد ضد فيروس كورونا

سي إن بي سي – قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن المدينة ترغب في تحصين ما يصل إلى سبعة ملايين فرد ضد فيروس كورونا وذلك بعد إعلان السلطات في روسيا تسجيل عدد إصابات قياسي جديد الأحد 6 ديسمبر.

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وبدأت العاصمة أمس السبت في توزيع لقاح (سبوتنيك في) على الفئات الأكثر عرضة للإصابة وذلك في أول عملية تحصين جماعي ضد الفيروس في روسيا.

وقال سوبيانين “يتعين علينا تحصين ستة إلى سبعة ملايين شخص في المستقبل القريب”.

وسجلت روسيا، اليوم الأحد، زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29 ألفا و39 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و460 ألفا و770 منذ ظهور الجائحة في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 43 ألفا و141.

وتعلق روسيا التي تسجل رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم آمالا كبيرة على لقاحاتها لكن بعض العلماء أثاروا المخاوف إزاء سرعة موافقة الجهات التنظيمية عليها.

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