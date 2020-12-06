مال وأعمال

وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 60 ألف حالة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سكاي نيوز عربية – أحصت إيطاليا أكثر من ستين ألف وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأحد، فيما سجلت بريطانيا 17272 حالة إصابة ارتفاعا من 15539 في اليوم السابق.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت إيطاليا، أول بلد أوروبي تطاله الموجة الأولى بقوة، مليونا و728 ألفا و878 إصابة بينها ستون ألفا و78 وفاة، وفق حصيلة وزارة الصحة.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العدوى ومعالجة المصابين، فإن متوسط الحصيلة اليومية للوفيات لا يقل عن 700. وسجل الخميس، رقم قياسي بلغ 993 وفاة، هو الأعلى منذ بدء الانتشار.

وبواقع وفاة واحدة لكل ألف من السكان، تعتبر الحصيلة في إيطاليا واحدة من الأسوأ في أوروبا والعالم. وباتت نسبة الوفيات بين المصابين 3,47%، علما أن النسبة الأعلى أوروبيا سجلت في بريطانيا (3,55%) في حين يبقى الوضع أفضل في إسبانيا (2,75) وفرنسا (2,35).

وحذر وزير الصحة الأيطالي روبيرتو سبيرانزا من أي تراخ خلال موسم الأعياد وصرح لإحدى الشبكات الاخبارية “إذا خففنا الإجراءات فقد نواجه بين يناير وفبراير تصاعدا جديدا” للإصابات و”لا يمكن أن نسمح بذلك”. وفقا لفرانس برس.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية تسجيل 17272 حالة إصابة جديدة بكورونا ارتفاعا من 15539 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى أكثر من مليون و723 ألف حالة.

وسجلت بريطانيا أيضا 231 وفاة نزولا من 397 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 61245.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 60 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا