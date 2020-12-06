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الصحة السعودية تعلن قريبا آلية التسجيل للحصول على لقاح كورونا داخل الملكة

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العربية دوت نت – كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا قريبا، مشددا على أن المملكة حريصة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

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وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وتابع المتحدث: “نحن في المراحل التي نقترب فيها من نهايات نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة.. نوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وسنلحظ التأثيرات الإيجابية”.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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