ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس كورونا

سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: “رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر”. مكررا العبارة التي سبق أن أثارت غضب بكين. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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