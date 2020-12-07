ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 7.8% في نوفمبر

شينخوا _ توسعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، وفقا لما أظهرت بيانات رسمية.

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وقالت المصلحة العامة للجمارك إن الصادرات قفزت بنسبة 14.9 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.8 في المئة من حيث القيمة باليوان.

وقالت المصلحة في بيان إنه في الـ11 شهرا الأولى، بلغ إجمالي تجارة السلع الخارجية للصين 29.04 تريليون يوان (حوالي 4.44 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، متسارعة من زيادة قدرها 1.1 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولعبت الشركات الخاصة دورًا مهمًا في دفع النمو التجاري، حيث توسعت تجارتها الخارجية لها بنسبة 11.3 في المئة في أول 11 شهرًا لتشكل 46.4 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية في البلاد.

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