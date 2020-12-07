الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – سيطر الهدوء على تعاملات سوق الصرف، وواصل الدولار استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بغالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير.

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وظل سعر صرف العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في كل من: البنك التجاري الدوليCIB، وقطر الوطني الأهلي، وأبو ظبي الأول FAB، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وعوده مصر، والأهلي الكويتي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر صرف العملة الخضراء عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري، أمس الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف للغاية، بنحو مليوني دولار، خلال شهر نوفمبر، ليبلغ حوالي 39.222 مليار دولار.

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