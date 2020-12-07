مال وأعمال

الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

شاهندة إبراهيم – سيطر الهدوء على تعاملات سوق الصرف، وواصل الدولار استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بغالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وظل سعر صرف العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في كل من: البنك التجاري الدوليCIB، وقطر الوطني الأهلي، وأبو ظبي الأول FAB، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وعوده مصر، والأهلي الكويتي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر صرف العملة الخضراء عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري، أمس الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف للغاية، بنحو مليوني دولار، خلال شهر نوفمبر، ليبلغ حوالي 39.222 مليار دولار.

اضغط لتحميل العدد السادس والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا