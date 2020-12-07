الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – سيطر الهدوء على تعاملات سوق الصرف، وواصل الدولار استقراره أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بغالبية بنوك القطاع المصرفي دون تغيير.
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وظل سعر صرف العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
كما ثبت سعر الدولار في كل من: البنك التجاري الدوليCIB، وقطر الوطني الأهلي، وأبو ظبي الأول FAB، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وعوده مصر، والأهلي الكويتي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر صرف العملة الخضراء عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري المصري، أمس الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف للغاية، بنحو مليوني دولار، خلال شهر نوفمبر، ليبلغ حوالي 39.222 مليار دولار.
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