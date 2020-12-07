الصين تحقق أكبر فائض تجاري في 30 عاما بأكثر من 75 مليار دولار في نوفمبر

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سي إن بي سي _ قفزت صادرات الصين بنسبة 21.1% خلال نوفمبر الماضي مسجلة أكبر زيادة لها في عامين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.5% للفترة ذاتها.
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الأمر الذي نتج عنه تحقيق فائض تجاري قدره 75.4 مليار دولار، ويعد هذا الفائض هو الأكبر منذ 30 عاما.
هذا ووصل الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بلغ 37.4 مليار دولار.
ويتوقع اقتصاديون أن تزيد الصادرات بنحو 12% وأن تزيد الواردات بنحو 8%.
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