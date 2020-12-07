مال وأعمال

الصين تحقق أكبر فائض تجاري في 30 عاما بأكثر من 75 مليار دولار في نوفمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي _ قفزت صادرات الصين بنسبة 21.1% خلال نوفمبر الماضي مسجلة أكبر زيادة لها في عامين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.5% للفترة ذاتها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

الأمر الذي نتج عنه تحقيق فائض تجاري قدره 75.4 مليار دولار، ويعد هذا الفائض هو الأكبر منذ 30 عاما.

هذا ووصل الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بلغ 37.4 مليار دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن تزيد الصادرات بنحو 12% وأن تزيد الواردات بنحو 8%.

اضغط لتحميل العدد السادس والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تحقق أكبر فائض تجاري في 30 عاما بأكثر من 75 مليار دولار في نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا