عاجل.. البنك المركزي المصري يمد مبادرتي دعم السياحة وقروض العاملين بها لنهاية 2021

• تأجيل المستحقات الائتمانية على الشركات لمدة حدها الأقصى 3 سنوات

• ترحيل استحقاقات عملاء القروض الاستهلاكية والعقارية المنتظمين فقط لمدة 6 أشهر

• إتاحة تأجيل أقساط قروض العاملين بالسياحة السابق استفادتهم من المبادرة

أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، مد مبادرتي دعم قطاع السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي ينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

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ذكر البنك المركزي المصري في خطاب دوري موجه لرؤساء البنوك، أنه في ضوء أزمة جائحة كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة، فقد وافق مجلس إدارته برئاسة المحافظ طارق عامر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الأتي:

1. مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب.

2. مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من اريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

3. عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9.

4. إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بالسياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

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