أرصدة التسهيلات الائتمانية ترتفع 43 مليار جنيه منها 25 مليارا لغير الحكومة

فهد حسين – ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 43 مليار جنيه على أساس شهري خلال أغسطس، لتسجل 2.27 تريليون جنيه، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.

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وعزا البنك المركزي المصري هذا الارتفاع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 25 مليار جنيه، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 18 مليار جنيه.

وأضاف المركزي في نشرته الشهرية، أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 27.7 مليار جنيه، بينما انخفضت بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.8 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.6% من إجمالي التسهيلات لغير الحكومة، ليأتي القطاع الصناعي مستحوذا على 31.5% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5% فقطاع الزراعة الذي حصل على نحو 2%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فحصلت على نحو 30.4%.

وأظهرت مؤشرات البنك المركزي المصري الشهرية، ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع العائلي بقيمة 14.4 مليار جنيه في أغسطس مسجلة 461.7 مليار جنيه، كما زادت التسهيلات المقدمة للأفراد الطبيعيين بقيمة 14.46 مليار جنيه لتسجل 456.15 مليار جنيه.

وتراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية لغير الجهات الحكومية بقيمة تعادل 2.8 مليار جنيه ليصل 251.27 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

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