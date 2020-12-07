النفط يتراجع من أعلى مستوى في أشهر بفعل إجراءات مكافحة الفيروس

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سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط الإثنين 7 ديسمبر من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
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