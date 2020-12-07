الذهب يتراجع محليا 4 جنيهات وسط تذبذب السعر العالمي

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين بواقع 4 جنيهات، عند المقارنة مع آخر يوم للتداول الجمعة الماضية.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا تراجع اليوم إلى منطقة 796 جنيهًا للجرام في مقابل 800 بإغلاق تعاملات الجمعة قبيل إجازة سوق الصاغة.

وهبط أيضًا عيار 18 إلى مستوى 696 جنيهًا، كما تراجع عيار 24 ليتداول عند 896 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب اليوم قيمة سعرية وصلت إلى 6 آلاف و368 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أشار نجيب في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن هناك حالة من التذبذب مسيطرة على عمليات التداول حيث وصل السعر العالمي حتى الآن إلى 1831 دولار للأوقية في مقابل 1842 في بدء التعامل.

وأرجع حالة التذبذب المخيمة على أسعار الملاذ الآمن عالميًا، إلى وجود مضاربات إلى جانب طرح كميات كبيرة من المعدن النفيس للبيع.

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