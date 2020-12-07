آمال لقاح كورونا ترفع معنويات مستثمري منطقة اليورو

_ أفاد مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير بدعم التوقعات لانتعاش اقتصادي بفضل قرب إتاحة لقاحات للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

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وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -2.7 من -10.0 في نوفمبر. وكان استطلاع أجرته توقع قراءة عند -8.3.

وصعد مؤشر التوقعات إلى 29.3 من 15.3، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2015 على خلفية توقعات بأن لقاحات فيروس كورونا ستساعد في دعم النمو.

وزاد مؤشر تقييم المستثمرين للوضع الراهن إلى -30.3 من -32.3، ليبلغ أعلى مستوياته منذ مارس .

استطلعت سنتكس آراء 1112 مستثمرا في الفترة من الثالث من ديسمبر إلى الخامس منه.

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