مال وأعمال

إلغاء معرض باريس الجوي للعام المقبل وسط أزمة كورونا

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سي إن بي سي _ قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل أُلغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.

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معرض باريس ومعرض فارنبورو في بريطانيا، ويقامان كل عام بالتبادل، هما أكبر حدثين بالقطاع. وإلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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