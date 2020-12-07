إلغاء معرض باريس الجوي للعام المقبل وسط أزمة كورونا

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سي إن بي سي _ قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل أُلغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.
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معرض باريس ومعرض فارنبورو في بريطانيا، ويقامان كل عام بالتبادل، هما أكبر حدثين بالقطاع. وإلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.
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