عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع مستهدفات مبادرة السداد الإلكتروني إلى 300 ألف ماكينة POS بتكلفة مليار جنيه

أمنية إبراهيم – رفع مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، مستهدفات مبادرة السداد الإلكتروني التي تم إطلاقها في مايو 2020، إلى 300 ألف ماكينة نقطة بيع إلكترونية، بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي المصري.

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وكشف المركزي في بيان اليوم، أن مجلس إدارته أقر مجموعة قرارات جديدة بشأن مبادرة السداد الإلكتروني، من بينها اعتماد تحمل البنك المركزي المصري لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها عبر المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي المصري.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكتروني للمواطنين والتجار.

البنوك نشرت حوالي 156 ألف ماكينة POS حتى نهاية أكتوبر

وأكد أبو النجا، أن البنوك المشاركة في المبادرة قامت بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية POS حتى نهاية أكتوبر 2020، ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع إلكترونية، بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

وأضاف أبو النجا، أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات.

أماني شمس الدين: مد فترة حافز التنشيط حتى نهاية يونيو 2021

من جانبها كشفت أماني شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بمد فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، بهدف تشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.

واتخذ البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.

كان البنك المركزي المصري قد أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.

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