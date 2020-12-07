تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 8 مليارات دولار في الربع الأول من 2020-2021

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بقيمة 1.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 19.6%‏.

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وقال المركزي في بيان قبل قليل، إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 8 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل زيادة سنوي 16% لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار في سبتمبر 2019.

ولفت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام

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