متوسط سعر الدولار يسجل تحركا ضئيلا للغاية أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا للغاية بواقع 0.03 قرش، ليبلغ نحو 15.6175 جنيه للشراء و 15.7175جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ أمس الأحد، نحو 15.6172 جنيه للشراء و15.7172 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم الإثنين، ظل الدولار مستقرًا في بنك مصر عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما واصلت الورقة الخضراء استقرارها في كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، حول 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبقى الدولار الأمريكي محافظًا على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي، مستقرًا عند منطقة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار قرشًا في بنك الأهلي المصري، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

أيضًا رفع بنك عوده مصر سعر صرف الدولار بواقع قرش، ليرتفع إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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