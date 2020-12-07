متوسط سعر الدولار يسجل تحركا ضئيلا للغاية أمام الجنيه

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا للغاية بواقع 0.03 قرش، ليبلغ نحو 15.6175 جنيه للشراء و 15.7175جنيه للبيع.
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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ أمس الأحد، نحو 15.6172 جنيه للشراء و15.7172 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد أسعار صرف العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم الإثنين، ظل الدولار مستقرًا في بنك مصر عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
كما واصلت الورقة الخضراء استقرارها في كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، حول 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
وبقى الدولار الأمريكي محافظًا على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي، مستقرًا عند منطقة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
فيما ارتفع الدولار قرشًا في بنك الأهلي المصري، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
أيضًا رفع بنك عوده مصر سعر صرف الدولار بواقع قرش، ليرتفع إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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