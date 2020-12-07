متلايف تطلق خدمات التأمين المصرفي بفروع أبو ظبي الإسلامي – مصر

أعلنت شركة “متلايف لتأمينات الحياة، عن عقدها شراكة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، تهدف من خلالها إطلاق حلول تأمينية شاملة تتماشى مع الخدمات البنكية التي يوفرها المصرف من خلال قنوات التسويق المختلفة وعلى رأسها شبكة فروعه التي تتخطي 60 فرعا بمحافظات الجمهورية.

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وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنها ستقدم من خلال تلك الشراكة برامج متنوعة تتيح تغطيات تأمينية تلبي تطلعات العملاء، حيث تشمل برامج التخطيط المالي لتغطية احتياجات العملاء المختلفة و منها ،خطط تعليم و زواج الأبناء,

وأضافت أن باقة الخدمات ستشمل أيضا خطط التقاعد، مع إتاحة إمكانية تصميم احتياجات عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي الاستثمارية المستقبلية من خلال مجموعة واسعة من التغطيات الإضافية، مثل تأمين الحوادث الشخصية، تغطية اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮة، و تغطية العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن مرض أو حادث بالإضافة إلى الحصول على ميزة الرأي الطبي الثاني من إحدى أكبر مستشفيات العالم.

وتسعى كل من “متلايف لتأمينات الحياة” ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر من خلال ذلك التعاون إلى مواكبة أحدث الاتجاهات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية، والتي من شأنها دعم جهود المصرف لتلبية احتياجات العملاء المتطورة، بحسب البيان.

من جانبه قال هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة “متلايف لتأمينات الحياة”، إن الشركة تسعى لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المخصصة، لجميع فئات عملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية والتي يتم تصميمها لتلائم تطلعاتهم الادخارية.

وأضاف أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يعد من المؤسسات التي لها سبق وتأثير واسع المدى في القطاع المصرفي، لذلك تؤكد تلك الشراكة على حجم التعاون بين شركات التأمين والبنوك في تقديم منتجات جديدة تتناسب مع تطلعات البنوك وعملائها المرتقبين كذلك.

ومن جانبه قال محمد علي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن المصرف يتطلع إلى التوسع في مجالات تعاون أخرى في المستقبل مع ميتلايف لتأمينات الحياة مما يتيح للعملاء الاستفادة من خطط تأمينية متنوعة.

وأضاف: نسعى من خلال تلك الخطوة كذلك إلى تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا ولمواصلة جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات التي تتماشى مع أحدث الحلول المالية والمصرفية التكنولوجية المبتكرة والتي تلائم عملائنا وتوفر لهم سبل الراحة، كما تفتح لهم مجالًا لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.

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