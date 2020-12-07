الأولى للاستثمار: تأجيل دعوى بشأن أحد العقود التجارية إلى فبراير المقبل

أفصحت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن تأجيل الدعوى المدنية رقم 1102 لسنة 2017، إلى جلسة 2 فبراير 2021، والخاصة بمطالبة الشركة لشرط جزائي بأحد عقودها التجارية.

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وأشارت الأولى للاستثمار والتنمية العقارية في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إلى إيداع صحيفة استئناف حكم أول درجة تقاضي بالدعوى من قبل المدعين بالدعوى الأصلية.

وأشارت إلى أنه تم قيد الاستئناف تحت رقم 1387 لسنة 95 ق م . ع أسيوط، وتم نظر أولى جلسات الدعوى يوم امس الأحد الموافق 6 ديسمبر.

وكانت أرباح الشركة الصافية بنهاية الربع الثالث قد ارتفعت إلى 137.8 ألف جنيه، مقابل 40.91 ألف جنيه أرباحاً خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تراجعا بإيراداتها خلال الفترة، إلى 3.08 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.18 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المقابلة من عام 2019.

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