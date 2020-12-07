مال وأعمال

البورصة تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات

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دوت الخليج – كشفت البورصة عن تلقيها المستندات المقدمة من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر، كما يجري حاليا فحص المستندات تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

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وأوضحت البورصة أن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 53,03 مليون جنيه إلى 111,36 مليون جنيه بزيادة قدرها 58,33 مليون جنيه.

وبحسب البيان، سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وخصماً من علاوة الإصدار وفقاً للقوائم الماليه في 31 ديسمبر 2017.

وأضافت البورصة، أن الزيادة في رأس المال ستكون موزعة على عدد 116,66 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.

وأشارت إلى أنه قد تقرر توزيع سهم مجانى لكل سهم بما يعادل 106,06 مليون سهم، على أن يخصص المتبقي من أسهم الزيادة بعدد 10,6 مليون سهم لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين الخاص بالشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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