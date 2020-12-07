أسيك للتعدين تعتمد اتفاقية إعادة جدولة قرض بنك مصر لجلاس روك

مجلس الإدارة اعتمد القيمة العادلة لسهم “تصنيع الكربونات” بقيمة 16.4 دولار

دوت الخليج – اعتمد مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، حزمة قرارات بينها عقد اتفاقية إعادة جدولة سداد القرض الممنوح من بنك مصر لشركتها التابعة جلاس روك للعزل، تحت مسمى عقد تسوية مديونية ومنح تسهيلات.

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وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تتضمن بيع أسكوم 15% بواقع (345 ألف سهم) من أسهم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات لصالح بنك مصر، بإجمالي قيمة 5.65 مليون دولار، على أن يكون نصيب السهم المباع من الأرباح لا يقل عن 5 بالمائة سنوياً، يتم التحصيل من شركة جلاس روك للعزل.

ومن المقرر أن يتم البيع اعتمادا على القيمة العادلة لسهم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات (التابعة)، والذي تم إعداده بواسطة شركة سوليد كابيتال (المستشار المالي المستقل)، بقيمة 16.4 دولار للسهم، بحسب البيان.

وأضافت أن إجراءات البيع ستتم بجانب توقيع عقد وعد بإعادة شراء الأسهم المباعة بنفس القيمة بدون حد أدنى أو أقصى خلال 5 سنوات.

وذكرت أنه يتم سداد قيمة القرض والبالغ 27.54 مليون يورو في 20 يونيو 2020، بعد فترة سماح عام ونصف العام على مدة 7 سنوات بأقساط ربع سنوية، على أن تكون الفوائد البنكية بمعدل 2.5% سنوياً على الأقل فوق سعر اليوروبور.

ووافق مجلس إدارة أسيك للتعدين أيضا على اعتماد عقد تسوية مديونية مع شركة جلاس روك للعزل مقابل قيمة الأسهم المنقول ملكيتها لصالح بنك مصر، على أن يتم سداد المديونية خلال مدة أقصاها 5 سنوات ليستخدم المبلغ في إعادة شراء الأسهم المباعة لبنك مصر بنفس القيمة.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة أيضا الموافقة على خروج مصطفى عبد الله عضو مجلس الإدارة وممثل شركة فاينانشيال هولدنج إنترناشيونال من المجلس.

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