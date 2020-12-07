إلغاء معرض بورجيه لصناعات الطيران للعام 2021 بسبب كورونا

سكاي نيوز عربية – ألغيت نسخة العام 2021 من معرض بورجيه لصناعات الطيران والفضاء الذي يقام قرب باريس وكان مقررا بين 21 و27 يونيو 2021، نظرا إلى عدم اليقين المرتبط بالأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 على ما أفاد المنظمون.

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وأوضح المنظمون، في بيان، أن مجلس إدارة معرض باريس الدولي لصناعات الطيران والفضاء توصل إلى هذا القرار نظرا إلى الوضع الصحي الدولي وإلى عدد الزوار لهذا الحدث الذي يستقطب مئات آلاف الأشخاص سنويا.

وأرجأت النسخة الرابعة والخمسون من هذا المعرض تاليا إلى يونيو 2023. وأتى الإلغاء في حين وجهت الجائحة العالمية ضربة شبه قاضية إلى قطاع الطيران العالمي ما أثر أيضا على صناعة الطيران في العالم التي اضطرت إلى تخفيض الإنتاج بشكل جذري.

وقال المفوض العام للمعرض باتريك ضاهر في البيان “بعد أشهر طويلة من تعليق نشاطات المعارض عبر العالم كانت أوساط صناعات الطيران والفضاء والدفاع سعيدة بالالتقاء مجددا”، وهو ينوي جعل نسخة العام 2023 “معرض التجدد”.

وأقيم معرض بورجيه للمرة الأولى العام 1909، وينظم كل سنتين بالتناوب مع معرض فارنبره في بريطانيا الذي ألغي هذه السنة بسبب الجائحة.

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