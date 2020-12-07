تارجيت للاستثمار العقاري ترفع حصتها في جولدن كوست إلى 13.2%

دوت الخليج – رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري، حصتها في رأسمال شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.81% إلى 13.22%.

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واشترت الشركة 6.53 مليون سهم، بقيمة إجمالية 9.48 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.45 جنيه، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم عبداللطيف محمود محجوب تبلغ 1.99%، فيما يبلغ إجمالي حصة المساهمين والمجموعة المرتبطة 15.21%.

وتراجعت أرباح جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، إلى 5.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، بسبب تراجع إيرادات نشاط إلى 14.36 مليون جنيه، من 40.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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