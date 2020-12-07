- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري، حصتها في رأسمال شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.81% إلى 13.22%.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
واشترت الشركة 6.53 مليون سهم، بقيمة إجمالية 9.48 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.45 جنيه، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين.
وذكرت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم عبداللطيف محمود محجوب تبلغ 1.99%، فيما يبلغ إجمالي حصة المساهمين والمجموعة المرتبطة 15.21%.
وتراجعت أرباح جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، إلى 5.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، بسبب تراجع إيرادات نشاط إلى 14.36 مليون جنيه، من 40.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
اضغط لتحميل العدد السادس والثمانون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تارجيت للاستثمار العقاري ترفع حصتها في جولدن كوست إلى 13.2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.