بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للتجارة

سي إن بي سي – أبلغت الوزيرة البريطانية، بيني موردونت، البرلمان، اليوم الاثنين، أن بريطانيا مستعدة للخروج من فلك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للتجارة بينما تمر المحادثات بين الجانبين بلحظات حاسمة.

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وقالت موردونت إنه حدث بعض التقدم في المفاوضات لكن الخلافات المعروفة ما زالت قائمة وإن ما يعرف بمسألة ساحة المنافسة المتكافئة هي “الأكثر صعوبة”.

وأضافت أنه في حين أن من الأفضل الوصول لإتفاقية إلا أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق شروط التجارة بين الاتحاد واستراليا إذا لم يتمكن الجانبان من إيجاد حلول وسط.

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