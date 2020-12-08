تسليمات طائرات إيرباص بين يناير ونوفمبر تهبط 34% بسبب كورونا

سي إن بي سي – قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الاثنين إنها سلمت 64 طائرة في نوفمبر ليصل العدد الإجمالي حتى الآن هذا العام إلى 477 طائرة، بانخفاض قدره 34% عن الأحد عشر شهرا الأولي في 2019 بينما تكبح جائحة كوفيد-19 الطلب.

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وشملت التسليمات سبع طائرات عريضة البدن إيه350 و56 طائرة أحادية الممر من بينها 54 طائرة من العائلة الرئيسية ضيقة البدن إيه 320نيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب تسليمات الطائرت لأنها تولد سيولة مالية تشتد الحاجة إليها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتؤكد الأرقام تقريرا لرويترز في وقت سابق ذكر أن ايرباص تتجه نحو تسليم ما إجماليه 550 طائرة أو أكثر في 2020 بما في ذلك حوالي سبع طائرات إيه350 وأكثر من 50 طائرة ضيقة البدن.

وتراجعت تسليمات الطائرات لشهر نوفمبر من 72 طائرة تم تسليمها في أكتوبر هذا العام، وهبطت 17% من 77 طائرة تم تسليمها في نوفمبر 2019 .

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