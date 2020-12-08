إحتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.17 تريليون دولار خلال نوفمبر

شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن إحتياطيات النقد الأجنبي في الصين نمت إلى 3.1785 تريليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر مع مواصلة سوق النقد الأجنبي في البلاد التشغيل بشكل مستقر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكرت المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي أن المبلغ ارتفع بـ50.5 مليار دولار، أو 1.61 في المائة، مقارنة مع نهاية أكتوبر.

اضغط لتحميل العدد السابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وقالت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم المصلحة، إن جائحة كوفيد-19 والتقدم في تطوير اللقاحات وتوقعات السياسات النقدية والمالية للاقتصادات الرئيسية ساهمت في تقلص مؤشر الدولار الأمريكي وتفوق أداء العملات الاخرى.

وأرجعت وانغ سبب الارتفاع الشهري في إحتياطيات النقد الأجنبي إلى الآثار الشاملة من تحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وتوقعت المتحدثة من أن تبقى سوق النقد الأجنبي في البلاد مستقرة بشكل أساسي ومرنة مع تقلبات ثنائية الاتجاه، على الرغم من المخاطر المتصاعدة في السوق المالية الدولية وسط تفشي جائحة كوفيد-19 والتوقعات الاقتصادية الدولية غير المؤكدة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج