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وكالات _ نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني السنوي بأفضل من التوقعات في الربع الثالث، حيث سجل ارتفاعاً بـ 22.9% في حين أشارت التوقعات إلى نمو بـ 21.5%، وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني خلال الربع ذاته بأكثر من التوقعات ليسجل 5.3%.
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هذا وقد ارتفع إنفاق الأسر في اليابان لأول مرة في نحو عام بنسبة 2.1% على أساس شهري خلال أكتوبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الياباني ينمو 22.9% في الربع الثالث رغم الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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