الاقتصاد الياباني ينمو 22.9% في الربع الثالث رغم الجائحة

وكالات _ نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني السنوي بأفضل من التوقعات في الربع الثالث، حيث سجل ارتفاعاً بـ 22.9% في حين أشارت التوقعات إلى نمو بـ 21.5%، وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني خلال الربع ذاته بأكثر من التوقعات ليسجل 5.3%.

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هذا وقد ارتفع إنفاق الأسر في اليابان لأول مرة في نحو عام بنسبة 2.1% على أساس شهري خلال أكتوبر.

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