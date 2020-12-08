أسعار الذهب تقفز لذروة أسبوعين بدعم رهان على التحفيز الأمريكي

_ ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين الثلاثاء 8 ديسمبر بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

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وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

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وزادت أسعار الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم. ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.

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