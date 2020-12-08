أوبر تبيع قطاع تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات إلى أورورا

وكالات _ وافقت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز على بيع قطاع تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة “أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب” إلى شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة الناشئة أورورا بحسب ما أعلنته الشركتان.

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كما تعتزم أوبر استثمار 400 مليون دولار في شركة أورورا والتي حصلت أيضا على حق استخدام منصة أوبر كشريك استراتيجي.

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وكتبت شركة أورورا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نحن سعداء بإعلان الصفقة الأكثر أهمية في صناعة السيارات ذاتية القيادة: استحوذنا على أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب. يمكننا معا تسريع مهمتنا لتوفير مزايا تكنولوجيا القيادة الذاتية بطريقة آمنة وسريعة وواسعة النطاق”.

كان ترافيس كالانيك الشريك المؤسس لشركة أوبر قد أطلق مشروعا لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة به كرئيس تنفيذي لها.

وضم كالانيك إلى مشروعه أنطوني ليفاندوفسكي المسؤول البارز في مشروع تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في شركة جوجل، حيث قام بتعيينه كمدير للمشروع.

وأقامت شركة جوجل دعوى قضائية ضد أوبر متهمة ليفاندوفسكي بسرقة معلومات سرية. وبعد معركة قضائية طويلة تم فصل ليفاندوفسكي من أوبر، التي تعهدت بعدم استخدام أي من تكنولوجيا جوجل.

يذكر أن تكنولوجيا أوبر للسيارات ذاتية القيادة تسببت في الحادث المروري المميت الوحيد حتى الآن .

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