مد حافز مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني حتى نهاية يونيو القادم

قرر البنك المركزي المصري المصري، مد فترة حافز مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني، حتى نهاية يونيو القادم، بدلًا من ديسمبر الجاري، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على نشر نقاط القبول والتوسع في المعاملات الإلكترونية.

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ورفع المركزي، مستهدفات مبادرة السداد الإلكتروني إلى 300 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، بتكلفة إجمالية تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزي المصري بالكامل.

المركزي يتحمل ما يزيد على مليار جنيه لنشر 300 ألف نقطة بيع

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 29 نوفمبر، تحمل المركزي لقيمة جميع ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءًا من شهر ديسمبر الجاري ليصل إجمالي نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها عبر المبادرة إلى نحو 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه.

البنوك نشرت 156 ألف ماكينة POS عبر المبادرة وإجمالي نقاط البيع بمصر يرتفع إلى 356 ألف

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في بيان أمس الإثنين، إن تلك القرارات تأتي في إطار خطة التوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكتروني للمواطنين والتجار، كاشفًا عن نشر البنوك المشاركة في المبادرة نحو 156 ألف ماكينة POS حتى نهاية أكتوبر 2020، ليصبح إجمالي عدد نقاط البيع في مصر نحو 356 ألف، بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

وأضاف أن المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال 3 سنوات.

فيما قالت أماني شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن قرار مد فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو انتهاء المبلغ المخصص للحافز، يهدف لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.

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كان البنك المركزي المصري قد أطلق في مايو 2020 مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020.

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