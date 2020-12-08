الأسهم اليابانية تتراجع لليوم الثالث مع ترقب حزمة التحفيز الأمريكية

_ تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، إذ نفد وقود ارتفاع استمر شهرا، فيما يترقب المستثمرون قرار المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.

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وتراجع المؤشر Nikkei بـ 0.3% ليغلق عند 26467.08 نقطة. وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1758.81 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

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وسيقوم الكونجرس الأمرسكي بالتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من الوقت للمشرعين للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وقانون إنفاق شامل لتجنب إغلاق الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن اليابان ستجمع حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 73.6 تريليون ين، أي ما يعادل 708 مليارات دولار، لتسريع تعافي البلاد من التراجع الكبير الناجم عن فيروس كورونا.

وظلت المعنويات بصفة عامة متفائلة إذ يتوقع المستثمرون استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يبدو أنه من المقرر توزيع لقاحات لكوفيد-19 قريبا وتحفيز الاستهلاك على مستوى العالم.

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